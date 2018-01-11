В центральных районах Кольского полуострова похолодает до -20 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 11 января на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -8-13 градусов, в центральных районах -15-20 градусов, на востоке области -5-10 градусов, гололедица.
На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 10 января равна 25-50 см.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -13 градусов, ветер юго-западный 4-5 м/с.