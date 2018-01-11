Целый квартал в Мурманске накрыло горячей водой

11 Января 2018 года, 09:04

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью в районе перекрёстка улиц Челюскинцев и Володарского произошёл разрыв теплотрассы, что привело к масштабному затоплению почти целого квартала в центре Мурманска. В районе пересечения пр. Флотского и ул. Володарского «глубина» воды составляет около 20 см. Ситуация усугубляется тем, что ночью производилась так называемая механизированная уборка, грейдер между проезжей частью и тротуаром ковшом создал огромные отвалы снега, образовав тем самым запруды для скопления воды.

Труднее всего приходится пешеходам – преодоление перекрёстка улиц Челюскинцев и Володарского сродни участию в съемках передачи «Последний герой»: нужно перепрыгнуть снежный отвал и при этом не угодить в кипяток.

«Это издевательство какое-то! мало того, что в этом месте после «ремонта» дорожного полотна в дождливый день постоянно скапливается вода и перейти дорогу, не замочив ноги, невозможно, так сейчас вода сменилась кипятком, а к препятствиям добавились ещё и снежные кучи! А ведь тут и гимназия находится, и две поликлиники!», – с негодованием рассказали «Би-порту» мурманчане, решавшие, каким образом им преодолеть этот переход.

«Неприятно то, что так называемая механизированная уборка – сущее наказание: трактор или грейдер постоянно заваливают пешеходные переходы снегом. Зимой в этом месте с детям приходится прыгать, с коляской вообще невозможно проехать, не говоря уже пенсионерах, которые с огромным трудом преодолевают такую «заботу» о себе», – жалуются мурманчане.

От редакции.

На момент публикации мы не смогли получить оперативный комментарий в ЕДДС, так как «все операторы заняты». В течение дня редакция обязательно вернётся к этой теме.