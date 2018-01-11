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Главная » НОВОСТИ » Мурманский аэропорт: летать выгодней, чем ездить
 
 
 
 
11 Января 2018 года, 09:18

Мурманский аэропорт: летать выгодней, чем ездить


МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – За прошедший год мурманский аэропорт не только смог удержать накопленные позиции, но и значительно их укрепить – в 2107 году количество обслуженных пассажиров выросло на 10,8% – до 846 440 человек. Впервые за четверть века пассажиропоток главной воздушной гавани перевалил отметку в 800 тысяч человек. Это событие было отмечено во время праздника «День пассажира», прошедшем в начале декабря.

«Примечательно, что с начала года более чем в 2,5 раза увеличился пассажиропоток на международных воздушных линиях: если годом ранее в Мурманск прилетали в основном зарубежные рыбаки и туристы на Северный полюс, то возобновление чартерной программы в Турцию в этом году позволило существенно нарастить обороты на этом направлении», – прокомментировал «Би-порту» руководитель по авиационной коммерческой деятельности Александр Архипов. Среди внутрироссийских направлений Александр Архипов отметил уверенный рост пассажиропотока в Крым. В 2017 году рост показателей на внутренних авиалиниях составил почти 9%, а в декабре и вовсе приблизился к 21%.

Говоря о перспективах на 2018 год, руководитель по авиационной коммерции высказал оптимистичные прогнозы. В летнем расписании предусмотрено, например, до четырёх рейсов в неделю в Турцию. Кроме того, ведущий региональный перевозчик «Нордавиа» анонсировал продажу билетов на традиционные рейсы отпускного сезона – в Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград. Из источников, близких к компании «Би-порту» стало известно о переговорах по открытию рейса Мурманск – Осло на регулярной основе.

«К концу 2018 года может заработать чартерная программа в Китай. Это вероятнее всего станет возможным после получения «Нордавиа» новых самолётов Boeing-737NG, которые перевозчик ожидает в марте текущего года», – сообщили собеседники агентства.

Эксперты также отмечают, что высокий уровень конкуренции на мурманском направлении оказывает благоприятное влияние на стоимость воздушных перевозок – на популярных направлениях она зачастую сопоставима даже с ценой билета в плацкартном вагоне поезда.

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