Уволен директор Фонда капитального ремонта Мурманской области

11 Января 2018 года, 10:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – С генеральным директором НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Александром Емельянцевым расторгнут трудовой договор. Об этом говорится в сообщении областного министерства энергетики и ЖКХ. Сегодня последний день работы Емельянцева в своей должности.

Как ранее сообщал «Би-порт», в конце декабря губернатор Мурманской области Марина Ковтун отказалась принимать отчёт Александра Емельянцева и главы Минэнерго Владимира Гноевского о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Глава региона осталась недовольна и самими докладами, и непосредственно результатами программы.

В настоящее время ведется подготовка к проведению открытого конкурса на замещение должности главы Фонда капитального ремонта Мурманской области.