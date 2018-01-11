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11 Января 2018 года, 10:05

Уволен директор Фонда капитального ремонта Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – С генеральным директором НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Александром Емельянцевым расторгнут трудовой договор. Об этом говорится в сообщении областного министерства энергетики и ЖКХ. Сегодня последний день работы Емельянцева в своей должности.

Как ранее сообщал «Би-порт», в конце декабря губернатор Мурманской области Марина Ковтун отказалась принимать отчёт Александра Емельянцева и главы Минэнерго Владимира Гноевского о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Глава региона осталась недовольна и самими докладами, и непосредственно результатами программы.

В настоящее время ведется подготовка к проведению открытого конкурса на замещение должности главы Фонда капитального ремонта Мурманской области.

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    array(7) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35868" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209939.html" ["comment"]=> string(251) "Это очень мило, но что у нас со сбором подписей в поддержку Путина? Марина Васильевна, не вам ли в этом деле быть впереди России всей, ась?!.." ["date"]=> string(19) "2018-01-11 11:35:21" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.103" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73515722" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35872" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209939.html" ["comment"]=> string(809) "Интересненько, какая формулировка расторжения трудового договора? Кто-нибудь из правоохранительных органов займется этим товарищем? Надеюсь, господину Александру Емельянцеву хотя бы спится плохо или икается постоянно - это о результатах его доблестного труда думают сотни (или тысячи?) жителей верхних этажей девятиэтажек, у которых демонтировали старые (но рабочие!!!!) лифты и установили новые .... не работающие уже по несколько месяцев ...." ["date"]=> string(19) "2018-01-11 12:12:13" ["autor"]=> string(24) "Позавидовала" ["email"]=> string(18) "ravbunas@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "77.245.195.150" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73516475" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35873" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209939.html" ["comment"]=> string(878) "А Гной почему не уволен,не скажите? Емельянцев то,понятно,влез куда не следует и не потянул. А Гной за всё это должен хлебать! А жители верхних этажей 72 многоэтажек пусть дальше на хрен молчат. А лучше ,пусть правильно делают выбор, между добром и злом. А губернатор должна расценить хождение мамочек с колясками на девятые этажи, как прямой саботаж мнения мурманчан. В предверии святого праздника дня выборов бросает тень на способность власти управлять ЛИФТАМИ,а не то что страной" ["date"]=> string(19) "2018-01-11 12:24:44" ["autor"]=> string(16) "Аристарх" ["email"]=> string(17) "goggi5555@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.8.213" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73516793" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35874" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209939.html" ["comment"]=> string(87) "Так это даже не голова... https://www.youtube.com/watch?v=dzJoEfxF8RU" ["date"]=> string(19) "2018-01-11 12:45:46" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73517281" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35875" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209939.html" ["comment"]=> string(46) "Какое то проклятое место?" ["date"]=> string(19) "2018-01-11 12:48:02" ["autor"]=> string(29) "Голь перекатная" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007811198904/picture" ["ip"]=> string(12) "5.142.226.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73517341" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35877" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209939.html" ["comment"]=> string(346) "Вообще то это называется привлечением административного ресурса, что незаконно, и так Путин с утра до вечера из всех утюгов вещает, боюсь уже трубку домофона подымать и там его голос будет." ["date"]=> string(19) "2018-01-11 12:50:06" ["autor"]=> string(29) "Голь перекатная" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007811198904/picture" ["ip"]=> string(12) "5.142.226.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73517399" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35879" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209939.html" ["comment"]=> string(334) "Василий, да мне плевать, какой они там ресурс будут привлекать, мне надо знать - где и со сколька до сколька я могу прийти и поставить подпись в поддержку своего кандидата в президенты!" ["date"]=> string(19) "2018-01-11 12:54:24" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.103" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73517535" } }
  • Это очень мило, но что у нас со сбором подписей в поддержку Путина? Марина Васильевна, не вам ли в этом деле быть впереди России всей, ась?!..
  • Интересненько, какая формулировка расторжения трудового договора? Кто-нибудь из правоохранительных органов займется этим товарищем? Надеюсь, господину Александру Емельянцеву хотя бы спится плохо или икается постоянно - это о результатах его доблестного труда думают сотни (или тысячи?) жителей верхних этажей девятиэтажек, у которых демонтировали старые (но рабочие!!!!) лифты и установили новые .... не работающие уже по несколько месяцев ....
  • А Гной почему не уволен,не скажите? Емельянцев то,понятно,влез куда не следует и не потянул. А Гной за всё это должен хлебать! А жители верхних этажей 72 многоэтажек пусть дальше на хрен молчат. А лучше ,пусть правильно делают выбор, между добром и злом. А губернатор должна расценить хождение мамочек с колясками на девятые этажи, как прямой саботаж мнения мурманчан. В предверии святого праздника дня выборов бросает тень на способность власти управлять ЛИФТАМИ,а не то что страной
  • Так это даже не голова... https://www.youtube.com/watch?v=dzJoEfxF8RU
  • Какое то проклятое место?
  • Вообще то это называется привлечением административного ресурса, что незаконно, и так Путин с утра до вечера из всех утюгов вещает, боюсь уже трубку домофона подымать и там его голос будет.
  • Василий, да мне плевать, какой они там ресурс будут привлекать, мне надо знать - где и со сколька до сколька я могу прийти и поставить подпись в поддержку своего кандидата в президенты!
 
 
 
 
 
 
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