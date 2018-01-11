Благоустройство Кандалакшского района будет продолжено

11 Января 2018 года, 10:32

КАНДАЛАКША/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов провел заседание рабочей группы, на котором были определены основные направления деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

Специалистам профильных отделов была поставлена задача оперативно разработать и утвердить график основных мероприятий, которые пройдут в рамках проекта, подключить к работе широкую общественность, наладить взаимодействие со всеми структурами, задействованными в работе.

На этой неделе начнётся сбор предложений и конкурс проектов по благоустройству общественных зон от горожан, после чего будет проведено соответствующее рейтинговое голосование, которое состоится в марте. Решено установить специальные урны для сбора письменных предложений от граждан.

Михаил Павлов также сообщил о реализации проекта по благоустройству набережной в Кандалакше.

«Мы лишь приостановили реализацию этого проекта, чтобы не потратить деньги на конкурсную документацию впустую, так как она устаревает. Дело в том, что КАЗ согласился софинансировать благоустройство микрорайона Нива-3, и мы поставили этот проект в первую очередь реализации», – написал он в своем Инстаграме.