Взятие магазина в Апатитах на броневике попало на видео и страницы иностранных газет

11 Января 2018 года, 10:45

АПАТИТЫ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В интернете появилось видео, на котором запечатлён момент тарана магазина на бронированном гусеничном тягаче. За рулём – пьяный житель Апатитов.

Как ранее сообщалось, мужчина угнал транспортное средство из автошколы ДОСААФ и поехал кататься по городу. В какой-то момент он не справился с управлением при развороте, врезался, если не сказать смял, автомобиль «Дэу» и въехал в витрину супермаркета. После чего «лихач» спокойно покинул тягач, зашёл в магазин и взял там бутылку вина. Там-то он и был задержан сотрудниками полиции.

По данным «Яндекс. Новости», информация о жителе Апатитов была опубликована более чем в 120 российских средствах массовой информации. Однако новость «с успехом» разошлась и по крупным зарубежным СМИ. О «пьяном угонщике танка» написали New York Post, San Francisco Chronical, Euronews, Daily Mail и другие известные издания.

Фото: ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины)