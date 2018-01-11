Благодаря вмешательству прокуратуры работнику выплачены деньги, причитающиеся ему при увольнении

11 Января 2018 года, 10:57

АПАТИТЫ/ 11 января БИ-ПОРТ – Прокуратура Апатитов по обращению гражданина провела проверку соблюдения трудового законодательства России в деятельности ООО «Рамзес Фуд». В ходе проверки выявлены нарушения законодательства.

Установлено, что по состоянию на 28 ноября, в день увольнения работника, генеральный директор организации не выплатил всю сумму, причитающуюся работнику, в размере 19462 рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры города задолженность погашена в полном объеме. В отношении гендиректора ООО «Рамзес Фуд» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Постановление находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Мурманской области. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.