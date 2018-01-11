В Северном бассейне за год выловили 569 тысяч тонн рыбы

11 Января 2018 года, 11:20

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - По оперативным данным, в 2017 году российские рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн. Это на 2% больше, чем в 2016 году. Итоги ушедшего года и показатели первой недели работы рыбаков в 2018 году обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

«Это, на наш взгляд, был лучший период за последние 25 лет – второй год бьем рекорды. Хотелось, чтобы движение вперед продолжилось, и рыбаки с хорошим настроением и темпом начали новый рабочий год», – сказал Петр Савчук, открывая встречу.

Наилучшая динамика вылова наблюдается в Северном, Западном и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах.

Общий вылов в Северном бассейне вырос на 2,5 тысяч тонн и достиг 569,2 тысяч тонн. Прибавку обеспечили рыбаки на промысле зубаток и крабов. Вылов трески увеличился на 2,4 тысяч тонн – до 396,7 тысяч тонн.