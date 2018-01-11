25 лет назад была подписана Декларация о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе

11 Января 2018 года, 11:34

МИР/ 11 января/ БИ-ПОРТ – 25 лет назад, 11 января 1993 года, в Киркенесе была подписана «Декларация о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе», или, иначе, «Киркинесская декларация», ставшая основой «Баренцева сотрудничества».

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был создан как орган межправительственного взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Комиссии Европейских сообществ для устойчивого развития региона, расширения сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры.

Учреждение организации было инициировано Норвегией и Россией 8 марта 1992 года, когда в Осло состоялась встреча министров иностранных дел двух стран. На встрече был подписан совместный протокол о рабочей программе контактов и сотрудничества. Само понятие «Баренцев регион» было введено в международный оборот 24 апреля 1992 года в Тромсё, когда его употребил министр иностранных дел Норвегии Торвальд Столтенберг.

В преамбуле Декларации, подписанной 25 лет назад, участники выразили желание поддержать стремление народов в регионе к дружбе и сотрудничеству и подчеркнули фундаментальное значение исторических изменений, вызванных концом идеологической и военной конфронтации в Европе.