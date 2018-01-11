Алексей Веллер объяснил, почему рыба такая дорогая

11 Января 2018 года, 11:50

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В России серьёзно сокращается потребление рыбы. Минтруд отмечает, что в сегодняшней продуктовой корзине россиянина преобладают хлебные продукты и картофель. За последнее время рыбу у нас в стране стали есть не просто меньше – её потребление сократилось вдвое.

«В реальности мы потребляем 12-15 кг в год. При этом потребление упало за последние два года в два раза. Минздрав рекомендует 20-25 кг», - рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов.

Проблема, как выясняется не в нехватке рыбы – выбрать, в целом, есть из чего. Проблема в цене. Именно её обсудили ведущие программы «Утром в России» с бывшим мэром Мурманска, ныне депутатов Государственной думы РФ Алексеем Веллером. Он объяснил на примере Северного бассейна, что российская квота на вылов пелагических пород рыбы составляет 439 тысяч тонн.

«Когда рыба добыта из воды, выпотрошена, обезглавлена, то естественно её вес уменьшается. И общий российский ресурс квоты составляет уже 285 тысяч тонн. Наше населения - 140 млн человек. Простейшая арифметическая операция – два килограмма на одного человека в год. Разве это много? Это очень мало», - сказал Веллер.

По его словам стоимость одного килограмма квоты составляет 60 рублей. Ещё 60 рублей приходится на вылов одного килограмма. Это первые и главные составляющие цены рыбы. Как отметил депутат, на оптовом рынке треска сегодня стоит около 160 рублей. В тоже время на прилавках магазинов она появляется уже при цене более 300 рублей – сюда закладываются логистика, торговля и, конечно, маржа.

«Достаточно большое количество нашей рыбы продаётся на Запад. А на Западе сложившаяся цена – 5-6 долларов США за один килограмм продукции. Или мы должны защищать свои рынки, а это уже совсем другие вещи, и силовым путём направлять рыбу на наши прилавки. Либо мы, так или иначе, должны коррелироваться с ценой, которая сложилась на европейских рынках, - сказал Алексей Веллер, добавив, что рыба качественных пород не может в магазине стоить 100 рублей. - Я бы хотел, но это невозможно. Не забывайте, рыба – это ограниченный ресурс. А когда какой-то ресурс ограничен, то его цена возрастает».

«Как много мы сегодня узнали о рыбе, правда, мало съели. Надеемся, что поедим», - подытожил ведущий Владислав Завьялов.

Фото: J. Pfeiffer/picture alliance/Arco Images G/DPA/TASS