За минувшие сутки на дорогах региона пострадало четыре человека

11 Января 2018 года, 12:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили ранения.

Так, утром в среду на 1330 километре автодороги «Кола» водитель, управляя отечественным автомобилем ВАЗ-21120, не учел дорожно-метеорологические условия, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «МАН». В результате ДТП 20-летнего водителя автомобиля «ВАЗ» обслужили амбулаторно.

10 января 2018 года около 10 часов 30 минут на 13 км автодороги «Кола-Мурмаши» автомобиль «Фольксваген» выехал на встречную полосу движения, и столкнулся с маршруткой №106. В результате ДТП три пожилые пассажирки автобуса обслужены амбулаторно.