Крещенские купания в Кандалакше отменили

11 Января 2018 года, 13:21

КАНДАЛАКША/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В администрации Кандалакши 10 января проведено совещание по вопросу организации мероприятий в рамках празднования Крещения.

Представители инспекторского участка Кандалакшского ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» и аварийно-спасательного отряда доложили, что толщина льда на Ниве составляет менее 20 см, лед рыхлый и неплотный, что не обеспечит безопасность нахождения людей на льду. Для обеспечения безопасного нахождения людей толщина льда должна быть не менее 30 см.

До 18 января увеличение толщины льда не предвидится, даже с наступлением морозов, из-за большого наста снежного покрова.

Администрация приняла решение об отмене мероприятий по проведению крещенских купаний в связи с отсутствием возможности обеспечить безопасность людей на водных объектах. Граждан просят воздержаться от выхода на лед.