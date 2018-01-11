Гаджиевские юнармейцы прошли начальную военную подготовку на базе подводных сил Северного флота

11 Января 2018 года, 13:39

ГАДЖИЕВО/ 11 января/ БИ-ПОРТ - В дни новогодних и рождественских праздников на базе подводных сил Северного флота для членов Гаджиевского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошли практические занятия по начальной военной подготовке. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

Обучение военному делу началось с уроков истории. С юнармейцами проводились тематические экскурсии в комнату воинской славы соединения атомных подводных лодок Северного флота. Здесь ребятам рассказали о становлении и развитии Краснознамённого Северного флота и подводных сил.

Затем юных патриотов знакомили с основами военной службы, строевой, военно-медицинской, огневой и тактической подготовки. Юнармейцы посетили корабли объединения, объекты инфраструктуры, где изучили основные виды вооружения и военной техники.

Опираясь на полученный опыт, командование объединения приняло решение о проведении в период летних школьных каникул подобных занятий по обучению военному делу юнармейцев во всех гарнизонах объединения.