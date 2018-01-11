В Мурманске встретили первый рассвет

11 Января 2018 года, 14:30

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске в 12:39 встретили первый рассвет. Зашло солнце уже в 13:13.

Все желающие отправились на площадку сопки «Солнечная горка» в рамках традиционной акции «Первый рассвет», приуроченной к завершению полярной ночи.

Фото: А. Мкртчян