К юбилею Снежногорска выбран эскиз праздничного логотипа

11 Января 2018 года, 14:46

АЛЕКСАНДРОВСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В ЗАТО Александровск подведены итоги конкурса по выбору эскиза юбилейного логотипа, посвященного 45-летию Снежногорска, передает сообщество «ЗАТО Александровск».

Большинством голосов конкурсной комиссии выбрано изображение, автор которого – снежногорец Александр Чичковский. Его логотип принят в качестве официальной эмблемы городских мероприятий, посвященных 45-летию со дня образования города, он также будет использоваться для изготовления информационной и сувенирной продукции.

Свой юбилей Снежногорск отметит в сентябре, однако подготовка к этому событию в ЗАТО началась заранее. В конце прошлого года в муниципалитете был объявлен конкурс эскизов праздничного логотипа «Снежногорск 45 лет». К участию в нем допущено 24 работы.