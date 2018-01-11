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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей
 
 
 
 
11 Января 2018 года, 14:55

Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - Как сообщил заместитель директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Алексей Лебедев, в результате неисполнения Мурманской областной электросетевой компанией своих обязательств, просроченная задолженность АО «МОЭСК» на 11.01.2018 г. составила 253,3 млн. руб. Контрагентом систематически не выполняются условия договора по оплате оказанных услуг. Фактически, ПАО «МРСК Северо-Запада» кредитует АО «МОЭСК» в ущерб своей производственной деятельности.

На данный момент, подчеркнул заместитель директора «Колэнерго», вся просроченная дебиторская задолженность АО «Мурманская областная электросетевая компания» является предметом претензионно-исковой работы.

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