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Главная » НОВОСТИ » Мурманчане проголосуют за общественные пространства
 
 
 
 
11 Января 2018 года, 15:35

Мурманчане проголосуют за общественные пространства


МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В 12 библиотеках города Мурманска, в управлениях трёх округов и в кинотеатрах «Мурманск» и «Северное сияние» 15 января установят урны для сбора предложений по благоустройству.

Прямое рейтинговое голосование жителей при выборе проектов общественных пространств станет обязательным условием реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Соответствующее Постановление правительства России уже подписано.

Согласно документу, теперь у каждого россиянина появилась еще одна возможность повлиять на облик родного города — впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня, прямое голосование — это самый объективный способ оценки общественного мнения и учета его при принятии решения.

Рейтинговое голосование пройдет и в Мурманске, где данный проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», сформированной на основе предложений северян.

«С 2017 года работает общественная комиссия, в состав которой вошли уважаемые мурманчане: общественники и активисты. Комиссия рассматривает каждое предложение и замечание заинтересованных лиц, поступившие в ходе общественного обсуждения, затем принимается решение о включении объекта в программу. Теперь участие горожан в принятии решения расширится и выйдет на новый уровень», — рассказала куратор проекта «Комфортная городская среда», заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова.

Администрацией города Мурманска уже утвержден Порядок организации и проведения голосования по общественным территориям Мурманска, подлежащим благоустройству.

«Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году, объекты, ставшие аутсайдерами голосования, отправятся на доработку и будут предложены жителям для повторного обсуждения», — пояснила Тамара Прямикова.

Напомним, федеральный проект по формированию комфортной городской среды был запущен 1 января 2017 года и уже получил активную поддержку мурманчан.

АГМ

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