Минэнерго и АО «Управление отходами» подписали соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО

11 Января 2018 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и АО «Управление отходами» 10 января подписали соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Соглашение подписано по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО. Его итоги были подведены 26 декабря. В соответствии с этим соглашением «Управление отходами» присвоен статус регионального оператора на 10 лет. В течение этого времени компания будет осуществлять деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Для того чтобы эта деятельность была успешной, «Управление отходами» получило право заключать договоры оказания услуг по обращению с ТКО, привлекать к выполнению своих обязательств «соисполнителей», требовать от потребителей надлежащего исполнения договоров, вносить в государственные органы исполнительной власти Мурманской области свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с ТКО.

Таким образом, в регионе формируется новая система обращения с отходами. Процесс сбора, транспортировки и размещения ТКО, который ранее был «черной дырой» и для властей, и для жителей, становится абсолютно прозрачным. И можно будет точно посчитать, кто и сколько ТКО производит, кто и сколько за его утилизацию должен заплатить. Система не только «прозрачна», но и справедлива. Плата рассчитывается по количеству проживающих в квартире людей, а не по ее площади. А значит, невозможна ситуация, когда одинокая пенсионерка и бригада гастарбайтеров, проживающих на такой же площади, платят одинаково. Кроме того, региональные операторы должны предоставлять услуги по обращению с мусором всем собственникам ТКО, в том числе в небольших и отдаленных муниципалитетах, поэтому ситуаций, провоцирующих возникновение нелегальных свалок, становится меньше.

В соответствии с соглашением в Мурманской области региональный оператор приступит к выполнению своих обязательств в полном объёме 1 апреля 2018 года.

Напомним, мусоросортировочный комплекс возле Междуречья был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию 27 декабря.