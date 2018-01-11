Более 20 тысяч северян съездили в Норвегию и Финляндию за новогодние праздники

11 Января 2018 года, 16:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – За период с 30 декабря по 8 января наступившего года в пограничных автомобильных пунктах пропуска Салла, Лотта и Борисоглебск через границу проследовало 20414 граждан (в прошлом году – 18633) и 7587 единиц автотранспорта (в прошлом году – 7033).

В МАПП Салла за период новогодних выходных на въезд-выезд проследовало 8029 граждан (в прошлом году – 7123) и 3070 единиц автотранспорта (в прошлом году – 2905). На этом участке границы пиковая загруженность полос в обе стороны движения отмечена 3 и 5 января.

В МАПП Борисоглебск в эти дни границу пересекли 8342 граждан (в прошлом году – 7582) и 3166 единиц автотранспорта (в прошлом году - 2766). На этом участке ежедневная загруженность полос въезда-выезда составляла в среднем 700 граждан и 270 единиц автотранспорта. Пиковая загруженность отмечена 3,4 и 5 января – ежедневная загруженность составила в среднем 1300 человек.

В МАПП Лотта границу в обоих направлениях в праздничные дни пересекли 4043 граждан (в прошлом году – 3928) и 1351 единица автотранспорта (в прошлом году – 1362). На этом участке границы 30 декабря, 2 и 3 января более загружены были полосы выезда из России, а с 5 по 8 января – полосы въезда в страну.

Традиционно самым «тихим» днем на границе был 1 января, а 31 декабря и 8 января загруженность полос движения отмечалась на уровне обычных выходных.

В течение новогодних праздничных выходных таможенными инспекторами на границе возбуждено 17 дел об административных правонарушениях: 13 – в МАПП Борисоглебск и 4 – в МАПП Салла. Все нарушения связаны с нарушением физическими лицами порядка и норм ввоза продукции животного происхождения и алкогольной продукции.