Новогодние каникулы разогнали инфляцию до 0,2% за неделю

11 Января 2018 года, 16:20

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - За период с 1 по 9 января 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%.

За прошедший период цены на яйца куриные выросли на 0,6%, сахар-песок и пшено – на 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,5%, свинину, вермишель и карамель – на 0,1-0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь, помидоры и огурцы – 2,4-3,7%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,3%.