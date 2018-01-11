На руководителей УК Ленинского района наложено штрафов на сумму более 7,59 млн

11 Января 2018 года, 16:34

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня специалисты Управления Ленинского округа провели традиционный рейд, направленный на проверку качества работы управляющих организаций — именно они отвечают за чистоту мурманских дворов, соблюдение графика вывоза мусора, состояние общедомового имущества.

Проверки проводились даже в новогодние праздники. Этот рейд — повторный. Первым в очереди стал двор дома №78 по пр. Героев-североморцев. В начале января здесь был выявлен ряд нарушений: наличие наледи на кровле жилого дома, нерасчищенные подходы к подъездам, скользкие тротуары. Составленные по итогам проверки материалы были направлены в управляющую компанию для устранения нарушений.

«Сегодня мы видим, что организация исправила указанные нарушения, — рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Управления Ленинского округа Павел Саенко. — Всего за истекший период января в отдел по контролю за исполнением административного законодательства для составления протоколов в отношении виновных лиц было направлено 17 материалов, в том числе 12 из них составлены в новогодние праздники».

Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве выполняемой коммунальщиками работы. После предупреждений и штрафов многие из них серьезнее относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

За 2017 год специалистами отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству только в Ленинском округе было проведено 151 проверок, составлено 1024 акта. На сегодняшний день на руководителей управляющих организаций наложено штрафов на сумму более 7,59 миллионов рублей.

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться в управления округов, государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

АГМ