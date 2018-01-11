Корабельные лётчики Северного флота выполнили первые в этом году полёты на палубных истребителях

11 Января 2018 года, 16:50

СЕВЕРОМОРСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ - Лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота выполнили первые в этом году полёты на палубных истребителях Су-33 и учебно-тренировочных самолётах Су-25УТГ. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В ходе выполнения полётов корабельные лётчики на практике отрабатывали тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых маневров, предназначенных для перехвата и поражения в воздушных боях высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств, выхода из-под атак истребителей и захвата инициативы», - говорится в сообщении.

Палубные летчики-истребители также продолжали совершенствовать навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. Выполнялись полёты на групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.