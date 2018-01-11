Рубль будет укрепляться до марта

11 Января 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Рубль в начале 2018 года продолжает укрепляться на фоне растущих цен на нефть — более $69 за баррель. Это максимум последних трех лет, и курс российской валюты вырос по отношению к доллару до 57 рублей. По прогнозам экспертов, нефть будет дорожать как минимум до конца первого квартала.

Биржевой курс рубля к доллару с середины ноября 2017 года вырос примерно на 5%. 15 ноября в ходе торгов за американскую валюту предлагали 60,92 рубля, а на открытии торгов 10 января 2018 года доллар стоил 56,89 рубля, отмечают «Известия».

В декабре прошлого года рубль укрепился на 3,6%. Курс менялся параллельно с ценой валют других развивающихся стран (на 3%). В пользу рубля играет в основном рост нефтяных цен, отмечают опрошенные экономисты.

В 2017 году цена за баррель Brent уже не так сильно влияла на котировки рубля, что позволило ему спокойно переносить колебания нефти по 10% и больше. Но, несмотря на ослабление связи между нефтью и рублем, цена барреля останется основным фактором, влияющим на российскую валюту, считают экономисты.