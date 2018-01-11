На поддержку семей и рождаемости на ближайшие три года предусмотрено 530 млрд

11 Января 2018 года, 17:32

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Средства на пособия на первого и второго ребенка были предусмотрены в резервах правительства и президента, рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Российской газете».

«Всего на поддержку семей и рождаемости – 530 млрд на три года, это на пособия, на субсидирование ипотеки, на строительство яслей. К закону о пособиях мы приняли все подзаконные акты, в том числе по распределению средств регионам», – уточнил он.

Средства на выплату на первого ребенка пойдут из федерального бюджета в регионы, на второго ребенка – в Пенсионный фонд, отметил Топилин. Кроме того, было увеличено с 50 до 60 количество регионов, получающих субсидию на выплату пособия на третьего и последующих детей.

По словам министра, пособия помогут семьям, которые откладывали рождение детей из-за материальной нестабильности. Теперь им будет проще принять решение о рождении ребенка.

«В прошлом году шло снижение числа рождений на 10-11% по сравнению с 2016 годом. Предполагать, что начнется резкий рост, было бы очень смело. Но если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017, это будет колоссальный успех», – считает Топилин.

Сейчас в России уменьшается число женщин детородного возраста 21-39 лет, к 2032 году их будет меньше, чем сейчас, на 28%. Главная задача, отметил Топилин, состоит в том, чтобы женщины, которые потенциально могут родить ребенка, «имели большую уверенность в завтрашнем дне».

«Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30% снижение количества женщин - это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться», – заключил он.

Средний размер выплаты в 2018 году составляет 10500 рублей, в 2019 году — 10800 рублей, в 2020 году — 11100 рублей. В Мурманскую думу был внесён законопроект о пособии в размере 14000 рублей, на которое смогут претендовать женщины младше 26 лет.