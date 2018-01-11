Зарплаты могут вырасти на 4%

11 Января 2018 года, 17:47

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – В прошлом году реальные зарплаты выросли на 3%, а зарплаты врачей, учителей, научных и социальных работников значительно вырастут и в этом году, рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин «Российской газете».

«Если посмотреть статистику за октябрь, можно увидеть, что зарплаты в здравоохранении выросли с начала 2017 года более чем на 7%, а по итогам года эта цифра будет выше. Средства на выполнение указов предусмотрены. Федеральный бюджет выделил на это дополнительно 100 млрд рублей на 2018 год. Плюс 200 млрд выделили регионы», – отметил министр.

Кроме того, с января 2018 года на 4% проиндексированы зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах президента, а также увеличен МРОТ. Реальные зарплаты, по словам Топилина, могут вырасти на 4%.

Выполнение указов президента не значит, что с 1 января зарплата каждого врача будет не ниже 200% средней по региону вне зависимости от его стажа, нагрузки, системы оплаты в регионе и прочих критериев, отметил министр. Такой показатель должен быть в среднем по региону.