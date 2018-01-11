Рабочая группа по защите предпринимательства обсудит с президентом гуманизацию уголовного наказания для коммерсантов

11 Января 2018 года, 18:04

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин примет участие в заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которое намечено на конец января.

Как рассказал «Известиям» Александр Шохин, на первом заседании бизнес-сообщество планирует поднять вопрос о гуманизации ряда уголовных статей в сфере предпринимательства.

«Мы планируем предложить расширить состав статей, по которым освобождение от уголовной ответственности наступает в случае возмещения материального ущерба. Кроме этого, будет обсуждаться вопрос гуманизации целого ряда других процессуальных норм», — пояснил Шохин.

Рабочая группа была создана в феврале 2016 года по поручению главы государства. Он объяснял ее появление необходимостью разрешить споры и взаимные претензии бизнес-сообщества и силовых структур. Последнее заседание группы состоялось 29 сентября 2016 года.

Фото: ТАСС/Дружинин Алексей