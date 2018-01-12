Капитан мурманского судна, на котором погибли моряки, ожидает суда

12 Января 2018 года, 09:38

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела в отношении капитана рыбопромыслового судна «Капитан Сулимов». Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть.

Как ранее сообщал «Би-порт», несчастный случай произошёл летом 2017 года в Норвежском море. Вследствие нарушений требований пожарной безопасности, 13 июля на борту судна в помещении рыбомучной установки произошло тление гофротары, что вызвало задымление. Четыре члена экипажа вошли в аварийное помещение без изолирующих дыхательных аппаратов, в результате получили отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу.

В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.