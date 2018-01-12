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Главная » НОВОСТИ » Терминология о коренных малочисленных народах будет унифицирована
 
 
 
 
12 Января 2018 года, 10:10

Терминология о коренных малочисленных народах будет унифицирована


РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Государственной думе готовятся принять в первом чтении законопроект об унификации терминологии, связанной с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также коренными малочисленными народами России, передает ЦС КМНС.

По словам одного из авторов проекта, главы Комитета по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, палата должна рассмотреть документ на пленарном заседании 26 января.

«Уже 10 лет тема без движения находится в парламенте и ясно, что пора двигаться вперёд, принимать концептуально законопроект, а потом ко второму чтению вносить в него необходимые поправки», — сказал он, добавив, что этот законопроект был внесён на рассмотрение в 2017 году.

Инициатива меняет 14 законодательных актов и определяет соотношение понятий традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, территорий традиционного природопользования и мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в отношении малочисленных народов.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется доработкой законопроекта ко второму чтению, сообщил глава Комитета.

Кроме того, вопросы, связанные с гарантией обеспечения прав малочисленных народов, будут подняты на «правительственном часе» в Госдуме 17 января, куда приглашён глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

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