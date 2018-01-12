В России отмечают День прокуратуры

12 Января 2018 года, 10:23

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Росси отмечается профессиональный праздник – День прокуратуры. Праздник был установлен указом президента РФ от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

«Прокуратура, созданная в годы петровских преобразований, вот уже почти три столетия стоит на страже закона, охраняя граждан и общество от несправедливости и беззакония.

Мы выбрали нелегкий, но очень нужный путь служения людям и государству, который требует высокого чувства долга и полной самоотдачи. Я благодарю своих коллег за верность присяге, активную позицию в обеспечении законности, за достойный вклад в укрепление авторитета органов прокуратуры.

В этот праздничный день примите мои искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия!

Дальнейших вам успехов в профессиональной деятельности на благо России», - говорится в поздравлении прокурора Мурманской области Василия Щербакова.