Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть

12 Января 2018 года, 10:55

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Министерство сельского хозяйства предложит Министерству финансов установить в этом году новую минимальную розничную цену (МРЦ) для коньяка в 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев. Сейчас минимум для коньяка – 371 рубль.

Когда в Минсельхозе окончательно сформируют свое предложение, оно будет отправлено в Минфин, который устанавливает минимальные цены на алкоголь. Обычно перед этим акциз повышается, но в 2018 году налоговые сборы для спиртного были заморожены на уровне 2017 года. Сейчас акциз на крепкий алкоголь составляет 523 рубля за литр спирта.

Глава Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что МРЦ на коньячном рынке должна устанавливать цену, которая включает в себя сумму акциза и разграничивать фальсифицированную и качественную продукцию, то есть соответствующую ГОСТу. Размер минимальной цены должен позволять производителю изготавливать продукцию, которая соответствует этим параметрам.