Чем могут обернуться выборы президента для Мурманской области

12 Января 2018 года, 11:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Чуть более двух месяцев остаётся до дня выборов президента Российской Федерации. 18 марта гражданам предстоит прийти на избирательные участки и решить, кто будет стоять у руля страны в следующие шесть лет. На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 67 кандидатов, хотя официально зарегистрирован только один – Владимир Жириновский.

Президентские выборы, какими бы предсказуемыми они ни были, не могут не нести перемен в жизни страны, в том числе для ключевых фигур власти федерального и регионального уровней. И если существенных рисков для действующей федеральной власти сценарий избирательной кампании не содержит, то для местных руководителей жизнь может оказаться не такой безоблачной. Так считают в фонде «Петербургская политика». По мнению экспертов фонда, федеральный центр может использовать кампанию для давления на региональные элиты с целью демонстрации их подчиненного положения.

«Действия первых лиц в течение декабря показали относительно несущественный характер изменений стилистики публичного продвижения власти, не содержащий пока неожиданных шагов по мобилизации провластного и оппозиционного электората. Поэтому возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного «ажиотажа» может оказаться делегирована региональным элитам», - считают ФПП.

В этих условиях неизбежна и конкуренция между регионами: необходимо обеспечить высокую явку на выборах, использовать региональную повестку при сохранении рисков «всколупнуть» остывшие проблемные вопросы, противоречие между запросами федерального центра на позитив и сложными экономическими реалиями. При этом ряды тех, на чьи плечи легла бы непростая задача проведения избирательной кампании, за прошедший год серьёзно поредели. Потери были и на политическом татами Мурманской области.

По данным Фонда, регион остаётся в числе регионов с пониженной устойчивостью – 5,4 балла по итогам декабря 2017 года. Высокие места в узких рейтингах - зарплаты и экология - нивелируются вещами более приземлёнными – проблемы при реализации программы капитального ремонта домов и конфликтом с так называемыми электрообогревщиками. Всё это справляется возможным УДО бывшего депутата Мурманской областной думы Василия Шамбира и выступлением мурманского рыбопереработчика Михаила Зуба на пресс-конференции президента Владимира Путина.

Если обратиться к статистике по явке, то выборы президента всегда пользовались у граждан большим интересом, чем какие-либо другие: 60,33% в 2012 году и 68% в 2008 году. Например, явка на выборах в Мурманскую областную думу неуклонно снижается последние несколько лет: 68,11% в 2007 году, 51,8% в 2011 году и 39,7% в 2016 году. А выборы губернатора в 2014 году не дотянули и до трети числа избирателей.

Удастся ли региональным политтехнологам обеспечить достойную явку на президентские выборы – время покажет, ждать осталось недолго. В Кремле же заверяют, что не будут придавать слишком большое значение данному факту.

«Информированием населения о выборах, разъяснением необходимости участия в выборах, разъяснением того, что каждый голос представляет собой очень важный вклад в выборы - этим занимается ЦИК РФ. Прямая увязка оценки эффективности работы руководителей регионов с показателями явки, которые регионы покажут, - это было бы не правомерно и не правильно. Поэтому здесь таких прямых увязок быть не может», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.