Генеральному консульству Норвегии в Мурманске – 25 лет

12 Января 2018 года, 11:24

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 12 января 1993 года, ровно 25 лет назад, открылось Генеральное консульство Норвегии. Это произошло после подписания между странами договоров об открытии своих генеральных консульств в Киркенесе и в Мурманске.

Поначалу два норвежских дипломата работали и жили в комнатах, предоставленных им в офисе СП «Баренц-компани». С 1994 года они также стали исполнять функции почетного консульства Швеции. В этом же году консульство оформило 14600 виз в Норвегию, что в три раза превысило показатели норвежского посольства в Москве.

В середине 1990-х годов консульство переехало в отремонтированный дом на улице Софьи Перовской. Этот дом был построен в 1935 году, до войны в нем размещалась одна из первых в Мурманске кирпичных школ. Позже там была заочная школа моряков.

Между тем, в 2019 году заканчивается договор аренды здания на улице Софьи Перовской, так что консульству Норвегии придется переехать.