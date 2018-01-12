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В Мурманске пьяный водитель протаранил две машины и забор
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

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Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Апатитах зазвучит сирена
 
 
 
 
12 Января 2018 года, 12:16

В Апатитах зазвучит сирена


АПАТИТЫ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 17 января с 15:00 до 15:40 будет проводиться проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения к оповещению и информированию об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях с доведением сигнала «Внимание всем» в виде кратковременных запусков сирен и передачи речевой информации.

МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» обращается к населению с просьбой, услышав звук электросирены, не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

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