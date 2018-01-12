В Апатитах зазвучит сирена

12 Января 2018 года, 12:16

АПАТИТЫ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 17 января с 15:00 до 15:40 будет проводиться проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения к оповещению и информированию об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях с доведением сигнала «Внимание всем» в виде кратковременных запусков сирен и передачи речевой информации.

МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» обращается к населению с просьбой, услышав звук электросирены, не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.