Дома, где жильцы получили многотысячные счета за отопление, проверяет комиссия

12 Января 2018 года, 12:27

СЕВЕРОМОРСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Североморске начались проверки жилфонда, получившего крупные счета за отопление. Об этом «Би-порту» сообщили в «Мурманскэнергосбыте». В декабре 2017 года жильцы некоторых домов получили квитанции с корректировками платы за тепло и ужаснулись – суммы доплат в некоторых случаях составляли около 40 тысяч рублей.

По распоряжению администрации города была создана комиссия, в состав которой вошли представители управляющей и теплоснабжающей компаний, обследование зданий проходит под контролем жителей и общественников.

«Окончательные выводы, естественно, - после работы комиссии, - сообщил председатель общественного совета при главе ЗАТО Североморск Сергей Ахтямов, - но в домах уже обнаружены балансировочные клапаны - современная система, которая призвана регулировать потребление теплоэнергии, но они открыты на полную мощность. То есть как будто сейчас температура за окном минус тридцать и дом потребляет как можно больше энергии, чтобы не замерзнуть. Так вот сейчас мы будем задавать всем вопросы по этому поводу».

По его мнению, ситуации с крупными перерасчетами можно было бы избежать, создай ранее жители советы домов. Такой способ правления юридически проще ТСЖ, но не менее эффективный. А главное – повышает контроль за работой управляющей компании.