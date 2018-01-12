Инфляционные ожидания россиян упали до исторического минимума

12 Января 2018 года, 13:36

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году было отмечено рекордное снижение инфляции, вслед за ним опустились и инфляционные ожидания россиян, констатируют в Центробанке.

К концу декабря прошлого года оценка ощущаемой россиянами скорости роста цен составила 10%. Это минимум за всю историю наблюдений с апреля 2010 года, отмечают «Известия». В декабре 2016 года, например, ожидаемая инфляция была на уровне 14,8%.

По итогам 2017 года потребительские цены выросли всего на 2,5%. Снизился и прогнозируемый годовой рост цен: по ожиданиям граждан, товары и услуги в 2018 году подорожают на 8,7%.

Кроме того, все больше россиян верят в то, что инфляция в этом году действительно не превысит 4%. В декабре об этом заявила треть населения, хотя в начале 2017 года — лишь четверть респондентов.

Рекордно низкую инфляцию в 2017 году в ЦБ объясняют жесткой денежно-кредитной политикой, укреплением рубля и хорошим урожаем. Кроме того, в России впервые два месяца подряд была зафиксирована дефляция.