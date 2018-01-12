На Северном флоте тренировались управлять вездеходом

12 Января 2018 года, 14:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли занятия с водителями вездеходов ТТМ-4902ПС-10 по преодолению препятствий на пересеченной местности.

«Занятия проходили на отдаленном полигоне сухопутных войск Северного флота, где представлены особенности рельефа местности в Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и прочие естественные преграды», – уточнили в пресс-службе СФ.

Занятия стали первым учебным опытом для механиков водителей в 2018 году и хорошим испытанием для машин. Тактико-технические характеристики вездеходов позволили без особого труда преодолеть все преграды в условиях низкой температуры и снегопада. Глубина снежного покрова местами достигала двух метров.

На Северном флоте парк машин повышенной проходимости постоянно пополняется новыми образцами. В январе 2018 года на вооружение войск СФ поступили около 20 двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ». Машины прошли испытания в Арктических условиях и были доработаны поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в таком климате.