Газовозы становятся постоянными клиентами «Атомфлота»

12 Января 2018 года, 14:38

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ - Атомный ледокол «50 лет Победы» сегодня взял под проводку из порта Сабетта арктический танкер-газовоз «Борис Вилькицкий». В сопровождении ледокола Росатомфлота судно проследует в западном направлении.

«Работа с газовозами становится привычной задачей для судов Росатомфлота, - говорит начальник оперативного отдела флота – начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. - С декабря заходы танкеров-газовозов в порт Сабетта стали регулярными. График работы расписан на два месяца вперед».

После завершения проводки танкера-газовоза «Борис Вилькицкий» атомный ледокол Росатомфлота проведет в порт Сабетта танкер-газовоз «Эдуард Толль». Это четвертое судно типа «YAMALMAX», построенное для транспортировки сжиженного природного газа.

Проводку в порт Сабетта и в обратном направлении обеспечивает атомоход «50 лет Победы». Постановкой судов к морскому причалу занимаются буксиры портового флота ФГУП «Атомфлот»: ледокольный буксир «Юрибей» и буксир ледового класса «Тамбей».

В настоящее время атомоход «Вайгач» задействован в проводке танкеров к мысу Каменный. Атомный ледокол «Таймыр» продолжает работы по проводке, постановке и отводу балкеров, занимающихся вывозом угля с портопункта «Чайка», а также обновлением канала в реке Енисей для судов «Норильского никеля». Атомный ледокол «Ямал» проходит плановый доковый ремонт на базе ФГУП «Атомфлот».