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12 Января 2018 года, 14:57

Российским банкам грозят миллионные штрафы


РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Российские банки не успевают подготовиться к началу обмена информацией об иностранных налогоплательщиках. Федеральная налоговая служба официально предупредила кредитные организации, что обмен данными должен начаться весной этого года, пишет газета «Известия».

Банкам грозят миллионные штрафы, если они не начнут раскрывать сведения о налоговых резидентах 44 стран и четырех территорий. Речь идет об Австралии, Греции, Кипре и других. В списке также четыре офшора: острова Гернси, Джерси, Каймановы острова и остров Мэн. Эти государства перечислены в новом приказе ФНС. Документ подготовлен для соблюдения европейской версии американского закона FATCA.

Согласно евро-FATCA, российские банки должны отправлять данные об иностранных налогоплательщиках в ФНС, а та передаст их в европейские кредитные организации. Нужно раскрыть инвестиционные доходы клиентов, сведения о продаже акций, балансе счета, процентах по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах.

«Уже в мае должен начаться обмен налоговой информацией, но ни самих форм отчетности, ни согласия клиентов на передачу таких сведений пока нигде нет», — отметил заместитель председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

В евро-FATCA предусмотрены санкции для банков, которые не будут отчитываться о налогоплательщиках, вплоть до полного запрета работать на территории Евросоюза.

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