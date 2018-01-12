В Госдуму внесён законопроект об отмене экстремистской статьи уголовного кодекса

12 Января 2018 года, 15:43

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Государственную думу Российской Федерации внесён законопроект об отмене 282 статьи Уголовного кодекса. Автором инициативы стал депутат Владимир Жириновский. По его мнению, это самая опасная статья российского законодательства.

«Под нее можно подвести практически любого человека за любое высказывание о начальстве, о чиновниках, полиции, соседе, каком-то происшествии, да о чем угодно – было бы желание», - написал он в своём Telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «состав преступления по статье 282 избыточен, кроме того, открывает возможности для личной заинтересованности при возбуждении и ведении уголовного дела».

«Если кто-то думает, что его это не касается – он заблуждается», - считает депутат.