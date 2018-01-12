В колониях Мурманской области подвели итоги конкурса снежных фигур

12 Января 2018 года, 16:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники воспитательных отделов исправительных колоний региона в преддверии новогодних праздников организовали конкурс снежных фигур среди осуждённых.

Этот конкурс давно стал традиционным – правда, пару раз погода вносила свои коррективы, и творения местных мастеров не доживали даже до подведения итогов.

Как правило, осуждённые с большой охотой участвуют в подобных творческих состязаниях. Проверить свои возможности решаются не только обладающие реальными художественными способностями, но практически все желающие.

Во время конкурса у осужденных была возможность проявить творчество и создать любого героя. Мастера слепили множество персонажей из мультфильмов, Деда Мороза и Снегурочку. Фаворитом фантазии стал символ нового 2018 года – собака. Многие работы создавались коллективно, некоторые делал всего один мастер.

Накануне Старого Нового года в колониях подвели итоги конкурса. Победители получили сладкие призы.