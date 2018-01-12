Уровень безработицы в 2018 году может снизиться

12 Января 2018 года, 16:48

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Общая безработица в России составляет чуть больше 5%, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Российской газете», и есть мнение, что в перспективе десятилетия может возникнуть дефицит работников.

Такой расклад хорош для рынка труда и роста зарплат, отмечает министр: в этом случае у работодателей возникнет необходимость сохранять работника, вкладываться в его здоровье и обучение. При этом фоновая безработица будет колебаться на уровне 3-5%.

Топилин также предположил, что в этом году уровень безработицы немного снизится: сейчас она составляет примерно 5,5%, а будет – 4,5-5%.

«Снижение будет происходить отчасти за счет того, что у нас сокращается население в трудоспособном возрасте», – пояснил он.

В начале года планируется обсудить с профсоюзами и работодателями законопроект об увеличении пособий по безработице.

«Суть в том, чтобы вдвое увеличить размер пособия, но платить его только тем, у кого есть трудовой стаж. Но профсоюзы пока против, они считают, что платить пособия надо всем», – рассказал Топилин.

По данным Росстата, уровень безработицы в Мурманской области по состоянию на ноябрь 2017 года составил 5,3%.