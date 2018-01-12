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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Качественный состав потребительской корзины будет улучшен
 
 
 
 
12 Января 2018 года, 17:00

Качественный состав потребительской корзины будет улучшен


РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Потребительскую корзину в России необходимо пересматривать, заявил «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Прежде всего, считает он, необходимо улучшить качественный состав набора продуктов питания.

«В 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. По ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от этих норм. В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному – главная задача новой потребительской корзины», – пояснил Топилин.

Возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%), уточнил министр. Это будет зависеть от того, насколько будет меняться это соотношение в фактическом потреблении малообеспеченных групп населения.

«Но в большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные – от 40% до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны», – подчеркнул Топилин.

Нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода, поэтому будет обсуждаться и возможность перехода на этот порядок, сообщил министр.

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