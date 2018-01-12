В России рассматривают возможность индивидуального пенсионного капитала

12 Января 2018 года, 17:15

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Накопительную пенсию, замороженную до 2020 года, не отменят, однако сейчас есть идеология индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Если Центробанк и Министерство финансов воплотят ее в жизнь, ИПК поглотит накопительную пенсию. Возможно, будет другое решение, но в любом случае, министерство считает, что дополнительное накопление на пенсию должно быть добровольным, отметил Топилин.

«Человек сам должен решить, отчислять ему деньги из зарплаты в накопление. Это не должно быть в силу закона и не должно быть вычетом из общего тарифа. Тем более что рынок НПФ не особо радует с точки зрения надежности», – заявил министр. Если человек сделает выбор в пользу накопления, то государство сможет софинансировать его выбор.