Росгеология нашла крупное проявление никелевых и платинометальных руд возле Мончегорска

12 Января 2018 года, 17:46

МОНЧЕГОРСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – АО «Северо-Западное ПГО» (Санкт-Петербург, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) завершило исследования в пределах Мончегорского рудного района.

Геологи вели поисковые работы на металлы платиновой группы в рамках государственного контракта, подписанного летом 2015 года между холдингом и Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу.

«В соответствии с техзаданием, мы провели оценку платиноносности участков Ниттис-Кумужья-Травяная и Нюд-Морошковое, – рассказал Управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин. – Перед нами стояла цель – выявить крупнообъемные рудопроявления металлов платиновой группы и оценить прогнозные ресурсы минералов по категориям Р2и Р1. Работы велись на территории общей площадью 24,8 км2».

В результате было выявлено проявление медно-никелевых и платинометальных руд. Общие ресурсы по участкам составляют: никеля – 525 тысяч т; меди- 464 тыс. т; платины – 29,5т; палладия – 133,9 т; в том числе, по категории Р1: никеля – 401 тысяча т; меди – 332 тысяч т; платины – 24,4 т; палладия – 98,8т.

Геолого-экономическая оценка, выполненная ФГУП «ЦНИГРИ», показала положительный эффект эксплуатации месторождения открытым и подземным способами. Объект рекомендован для проведения дальнейшей геологоразведки.

Развитая инфраструктура, близость перерабатывающего предприятия и наличие медно-никелевых с платиноидами руд выводят этот объект в список первоочередных для проведения оценочной стадии работ с подсчетом запасов и постановкой на баланс в ГКЗ.