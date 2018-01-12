Неадекватная женщина испугала посетителей торгового центра в Мурманске

12 Января 2018 года, 16:36

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Посетители универмага «Волна» в центре Мурманска испугались за свою жизнь, когда в здание зашла женщина с детской коляской. По словам очевидцев, она достала нож, кричала невнятные фразы, в том числе с угрозами совершить самоубийство. Некоторые граждане поспешили покинуть торговый центр.

В УВД по городу Мурманску «Би-порту» рассказали, что женщина действительно была. О неадекватной посетительнице было доложено ближайшему наряду полиции. Однако ножа, как заверяют правоохранители, у женщины не было. Когда стало ясно, что она не в себе, на место была вызвана бригада «скорой помощи», которая и забрала женщину вместе с ребёнком.