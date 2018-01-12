12 Января 2018 года, 21:05

КИРОВСК/ 12 ЯНВАРЯ/ БИ-ПОРТ – По факту гибели ребёнка в Кировске проводится проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области и Следственном комитете по Мурманской области.

Напомним, вечером 12 января около 18 часов во время тренировки по самбо в школе мальчик, 2009 года рождения, почувствовал себя плохо. Тренер вызвал «скорую помощь», но спасти ребенка не удалось.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований при проведении медицинских осмотров ребенка, а также насколько быстро и качественно была оказана ему медицинская помощь.