Крещенские купания в Варзуге пройдут на правом берегу реки

13 Января 2018 года, 09:54

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Стало известно, где пройдут крещенские купания в селе Варзуга. Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, купель будет организована на правом берегу реки Варзуга напротив Успенской церкви. Такое решение было принято по результатам замеров льда.

Сейчас в районе проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасный лед». Специалисты провели тематическое занятие с сотрудниками МАУ ЦФК СиТ. Также ведется широкая разъяснительная работа с любителями активного отдыха на водных объектах.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в Кандалакше было принято решение об отмене крещенских купаний из-за недостаточной толщины льяда.