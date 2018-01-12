Североморского школьника наградили за спасение жизни

13 Января 2018 года, 12:02

СЕВЕРОМОРСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В Североморске наградили школьника, который спас жизнь тонущей женщины. Церемония состоялась в рамках встречи с учениками СОШ №1.

Егора Фесенко наградили медалью «За мужество в спасении» Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». Минувшим летом он спас от гибели девушку на озере Верхнее в Калининграде.

На IX фестивале МЧС России по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», наряду с лучшими спасателями страны, награждали детей, также удостоившихся чести стать победителями. Глава МЧС России Владимир Пучков лично вручил заслуженные награды каждому из детей-героев, один из которых был и Егор Фесенко.

Ранее его награждали представители администрации Североморска.