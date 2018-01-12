Североморского школьника наградили за спасение жизни

СЕВЕРОМОРСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В Североморске наградили школьника, который спас жизнь тонущей женщины. Церемония состоялась в рамках встречи с учениками СОШ №1.
Егора Фесенко наградили медалью «За мужество в спасении» Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». Минувшим летом он спас от гибели девушку на озере Верхнее в Калининграде.
На IX фестивале МЧС России по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», наряду с лучшими спасателями страны, награждали детей, также удостоившихся чести стать победителями. Глава МЧС России Владимир Пучков лично вручил заслуженные награды каждому из детей-героев, один из которых был и Егор Фесенко.
Ранее его награждали представители администрации Североморска.