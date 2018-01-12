В Кандалакше разыскивают очевидцев ДТП

13 Января 2018 года, 13:05

КАНДАЛАКША/ 13 января/ БИ-ПОРТ - Госавтоинспекция города Кандалакши устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

С 09.01 на 10.01.2018 года в период времени с 23 до 8 часов на ул. Аэронавтов, у д. 2 водитель, который управлял легковым автомобилем неустановленной марки, допустил наезд на стоящее транспортное средство марки «ВАЗ-21099», после чего скрылся с места ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» получил механические повреждения.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533)5-21-10; отдел ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 8(81533)2-07-89.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.