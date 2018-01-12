В Кандалакшском районе детский сад №27 принял первых детей

13 Января 2018 года, 14:07

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В Кандалакшском районе начал работу новый детский сад. Учреждение, расположенное в селе Алакуртти, было создано в декабре 2016 года, однако целый год функционировало без детей. В этот период проводились завершающие мероприятия по приему-передаче детского сада в муниципальную собственность.

В декабре 2017 года МАДОУ «Детский сад №27» получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. 10 января 2018 года детсад начал работу в полном режиме: укомплектован штат работников учреждения, функционируют 8 групп с общим количеством воспитанников 203 человека.